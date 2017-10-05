На Марсовом поле в Петербурге перед акцией Навального начались ремонтные работы

Петербургский комитет по благоустройству сообщил, что с 5 октября садово-парковое предприятие «Центральное» в рамках месячника по благоустройству проводит комплекс работ по содержанию Марсова поля - объекта культурного наследия федерального значения. Садовники выравнивают дорожки, приводят в порядок газоны, ремонтируют садовую мебель, высаживают зеленые насаждения, говорится в сообщении.

Задача специалистов - подготовить объект накануне зимы таким образом, чтобы он мог принять посетителей в надлежащем состоянии весной, когда Петербург ожидает сразу несколько важных международных событий, пишет комитет. При этом, как утверждается в сообщении, в субботу и воскресенье поле будет открыто для посещения.

Ранее СМИ сообщили, что Марсово поле перед акцией сторонников оппозиционера Алексея Навального оградили ленточками и забором, появились фотографии ограждений. В субботу сторонники Навального могут провести на Марсовом поле несогласованную акцию, в разрешении на проведение которой им ранее отказала городская администрация.