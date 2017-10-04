«Интерфакс» узнал об указании полиции жестко разгонять несогласованные акции в Петербурге

Полиция Петербурга получила установку действовать жестко в случае нарушения закона на Марсовом поле 7 октября. Это «Интерфаксу» сообщили несколько информированных источников в среду. По словам одного из них, полиция будет действовать «очень жестко - так, как это было 12 июня», и любые провокации и противоправные действия будут пресекаться «самым решительным образом».

Ранее Смольный отклонил больше 10 заявок на проведение встречи с оппозиционером Алексеем Навальным в центре Петербурга. В его штабе заявили, что не получили на руки очередного отказа, поэтому считают мероприятие на Марсовом поле 7 октября де-факто согласованным. Затем в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга заявили, что официальный отказ был направлен заявителям, при этом им было предложено два альтернативных места. 4 октября Смольнинский районный суд признал законным отказ городских властей в проведении 7 октября митинга на Марсовом поле.

Навальный, который отбывает административный арест за призывы участвовать в несогласованных акциях, через свой сайт призвал москвичей выйти 7 октября на Тверскую улицу в Москве. Власти города митинг не согласовали, но политик считает такое решение незаконным. Ранее «Интерфаксу» в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы ответили, что власти рассматривают на предмет согласования ряд заявок на массовые акции, запланированные соратниками Навального на 7-8 октября.