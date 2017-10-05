Песков напомнил оппозиции об ответственности за несанкционированные акции

В случае нарушений на несанкционированных акциях протеста 7 октября власти примут меры в соответствии с законодательством. Так пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос, опасаются ли в Кремле возможных беспорядков 7 октября. Отбывающий административный арест Алексей Навальный призвал всех приходить в этот день на организованные им акции, в том числе в городах, где власти их не согласовали.

«Правила проведения различных акций регламентированы законодательством, нарушения этого законодательства преследуются по закону. Здесь все достаточно очевидно», - цитирует Пескова «Интерфакс».

Навальный через свой сайт сообщил, что 7 октября проведет акцию на Тверской улице в Москве. Мэрия митинг не согласовала, но политик считает такое решение незаконным. По его мнению, поскольку власть не предложила альтернативных площадок, то в соответствии с постановлением Конституционного суда мероприятие «полностью легальное». Сам Навальный сейчас отбывает 20 суток административного ареста, поэтому участия в акции не примет. Административный арест был наложен на него 2 октября после призывов выйти на несогласованный митинг в Нижнем Новгороде, который политик также счел согласованным.

Не согласована акция 7 октября и в Петербурге. Городской полиции дана установка на жесткие действия в случае нарушения закона на Марсовом поле в этот день, сообщили источники «Интерфакса». «Полиция будет действовать очень жестко - так, как это было 12 июня. Любые провокации и противоправные действия в центре города будут пресекаться самым решительным образом», - рассказал один из собеседников агентства.

Штабы Навального, которые открыты в 80 городах, 7 октября организуют пикеты. Проведение пикетов не согласовали в Калуге, Кемерове, Томске, Воронеже, согласованы пикеты в Екатеринбурге.

Навальный с соратниками уже проводили в городах России антикоррупционные акции 26 марта и 12 июня. В Москве обе акции были несанкционированными. Акции против коррупции 26 марта прошли в 84 городах. Поводом к ним стал фильм Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» про премьер-министра Дмитрия Медведева. Митинги 12 июня прошли уже в 145 городах.