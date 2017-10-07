Руководитель штаба Навального в Смоленске получил восемь суток административного ареста

Суд Ленинского района города Смоленска вечером в пятницу решил арестовать на восемь суток руководителя штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Смоленске Андрея Волобуева. Об этом рассказали в субботу «Интерфаксу» в штабе политика.

Волобуев был арестован за призыв к населению участвовать 7 октября в не согласованной с администрацией Смоленска акции в поддержку Навального.

Ранее сторонникам политика в Смоленске отказали в проведении мероприятия 7 октября на площадке у кинотеатра «Современник». В администрации это объяснили тем, что в этот день там уже назначено проведение другого мероприятия.

В субботу по всей России проходят не согласованные с властями акции сторонников Навального, одним из требований которых является его допуск к президентским выборам в 2018 г.