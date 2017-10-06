Администрация Петербурга предупредила сторонников Навального об ответственности за участие в акции

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга выпустил предупреждение для петербуржцев о том, что участие в акции Навального в субботу – незаконно.

«В средствах массовой информации и социальных сетях распространяются сведения о намерении ряда общественных организаций провести 7 октября 2017 г. на Марсовом поле «митинг-встречу с Алексеем Навальным» несмотря на отсутствие у организаторов обязательного согласования данного мероприятия с исполнительными органами государственной Петербурга», говорится в сообщении комитета.

Действия организаторов несогласованного мероприятия, а также участие в них граждан являются прямым нарушением Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и влекут последствия в виде наказания в соответствии со ст. 20.2 КОАП, пишет комитет. Комитет также опроверг сообщения о том, что акция является согласованной. «Ни одно собрание, митинг, демонстрация, шествие или пикетирование граждан на 7-8 октября 2017 г. органами исполнительной власти не согласовывалось. Участие в них незаконно! Не поддавайтесь на провокации!» - говорится в сообщении.

Вчера стало известно, что на Марсовом поле начались ремонтные работы, поле ограждено ленточками и забором. Комитет по благоустройству сообщил, что с 5 октября садово-парковое предприятие «Центральное» в рамках месячника по благоустройству проводит комплекс работ по содержанию поля: садовники выравнивают дорожки, приводят в порядок газоны, ремонтируют садовую мебель, высаживают зеленые насаждения. При этом, как утверждается в сообщении, в субботу и воскресенье поле будет открыто для посещения.