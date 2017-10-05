Суд отклонил иск к Навальному о компенсации морального вреда

Люблинский суд Москвы отклонил иск муниципального депутата Замоскворечья Игоря Брумеля к оппозиционеру Алексею Навальному. Брумель хотел взыскать с Навального через суд 1,9 млн руб. компенсации морального вреда за акцию протеста, которая прошла 12 июня в центре Москвы.

«В удовлетворении исковых требований Брумеля судом отказано в полном объеме», - сказала пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

Депутат считает, что акция протеста мешала празднованию Дня России. Брумель считает себя пострадавшей стороной.

3 октября, во вторник, Люблинский суд отложил до конца месяца рассмотрение аналогичного иска, поданного соратником Брумеля - лидером националистического движения SERB Игорем Бекетовым. Ответчиком по иску также заявлен Навальный.