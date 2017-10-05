Соратник Навального Леонид Волков отпущен из-под ареста

Суд сегодня отменил решение об административном аресте соратника Алексея Навального, руководителя федерального штаба оппозиционера Леонида Волкова, сообщил в Twitter юрист ФБК Иван Жданов. «Волков отпущен из-под ареста. Дело возвращают в Нижний Новгород», - сообщил он. Оппозиционера освободили после обжалования решения об аресте в Мосгорсуде, сообщает телеграм-канал «Команда Навального».

«Я не понял, что это было, но постановление отменено (будет новое рассмотрение в Нижнем Новгороде)», - написал сам Волков.

В понедельник Симоновский районный суд Москвы признал Навального и Волкова виновными в «неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии» и арестовал обоих на 20 суток. Апелляция Навального назначена на пятницу, 6 октября.