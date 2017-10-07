В Петербурге акция в поддержку Навального закончилась массовыми задержаниями

Задержания прошли на Литейном проспекте и у торгово-развлекательного центра «Галерея»

Акция в поддержку Навального Евгений Егоров / Ведомости

В Санкт-Петербурге сотрудники ОМОНа провели массовые задержания сторонников оппозиционера Алексея Навального, которые устроили в субботу акцию в его поддержку. Политик сам, до того как был арестован, тоже собирался приехать в Петербург 7 октября. Как передает «Дождь», «жесткие» задержания начались на Литейном проспекте, куда собравшиеся пришли с Марсова поля.

Корреспондент «Ведомостей» сообщал, что задержания продолжились у торгово-развлекательного центра «Галерея», куда участники акции отправились после прохождения по Литейному проспекту в сторону Невского проспекта. Один из участников акции кинул бутылку в сотрудников правоохранительных органов, после этого завязалась драка. Задержанных после драки довели до автозака и отпустили, как только они предъявили документы. Мимо корреспондента проезжал автобус с задержанными, за ним следовали несколько карет скорой помощи.

По данным Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), около 50 человек были задержаны на 21 час. Депутат Законодательного собрания Борис Вишневский написал на своей странице в Facebook, что вечером в пятницу из 59 отдела полиции отпустили почти 30 человек. Полицейские ограничились тем, что переписали данные задержанных и предупредили их о недопустимости выхода на проезжую часть во время акции.

По информации «Дождя», среди задержанных оказался политический активист Ильдар Дадин. Также о своем задержании написал в Twitter сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров. Кроме того, была задержана Полина Костылева, руководитель штаба Навального в Петербурге.

Днем в пятницу корреспондент «Ведомостей» передавал, что акция, организованная сторонниками Навального, началась на Марсовом поле. В то время как на Литейном проспекте проходили задержания, на Марсовом поле было все спокойно, люди гуляли и пели песни, говорил корреспондент.

Днем в субботу аналогичная акция прошла в Москве на Пушкинской площали и у здания Госдумы. По данным cтоличной полиции, она собрала около 700 человек. Как информировал «Интерфакс», несколько человек с плакатами были задержаны.

Накануне акции петербургская администрация объявила о благоустройстве сквера на Марсовом поле (это федеральный памятник) в рамках месячника по благоустройству и огородила его территорию. Несмотря на ограждение, вход открыт, но благоустройство продолжается, на газонах - рабочие и техника. Асфальтоукладчик утрамбовывает песок на дорожках, в центре работает экскаватор, в ковше - листья.

Вход в сквер был открыт, на входе участникам раздавали памятки с подписью вице-губернатора Константина Серова - на обратной стороне бесплатные билеты на фильм «Крым». Сеанс должен был начаться в 18.30 в кинотеатре «Родина».

В толпе участников ходил человек в резиновой маске Путина и оранжевой арестантской робе, говорил корреспондент «Ведомостей». Собравшиеся выкрикивали: «Выборы - это дебаты, а не обыски и аресты», «Путин - рак народа», «Навальный - это не человек, а идея». Некоторые участники пришли с флагами Каталонии, волонтеры штаба Навального раздавали картонки и наклейки с надписью «Навальный 2018».

Корреспондент «Ведомостей» добавил, что коммунальная техника перекрыла Садовую улицу, которая ведет к Невскому проспекту. Участники акции в результате пошли по улице Пестеля по направлению к площади Восстания и вышли на Литейный проспект. Автозаки направились в сторону Невского проспекта.

Акция не была согласована с городской администрацией, Марсово поле до недавнего времени имело статус гайд-парка. За час до начала митинга вокруг Марсова поля появилось несколько автобусов с телеметрической аппаратурой и видеокамерами, а также несколько больших автобусов без опознавательных знаков.

Задержания на акции в поддержку Навального в Петербурге

Сегодня утром полиция задержала координатора «Открытой России» в Петербурге Андрея Пивоварова, сообщил он на своей странице в Facebook. Также за незаконную агитацию были задержаны два сотрудника городского штаба Алексея Навального - юрист петербургского штаба Денис Михайлов и сотрудник штаба Михаил Сосин.