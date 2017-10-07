В Петербурге началась акция в поддержку Навального

В Санкт-Петербурге на Марсовом поле началась акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Ранее администрация говорила о том, что митинг не является согласованным.

При входе на Марсово поле сторонникам Навального раздают памятки и приглашения на фильм «Крым». В памятке, подписанной вице-губернатором Петербурга Константином Серовым, напоминается, что акция не согласована с властями, и предлагается вместо нее пойти на показ картины в ближайшем кинотеатре. В ней также говорится, что в случае если участники акции будут нарушать закон, полиция будет вынуждена их задержать.

В пятницу пикеты сторонников Навального прошли также в Москве и других городах России. Всего акции должны состояться в 80 городах.