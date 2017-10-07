В Москве начались задержания участников акции в поддержку Навального
Сотрудники правоохранительных органов начали задерживать сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, которые собрались на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».
Полицейские начали задерживать людей, которые пришли на площадь с листовками.
В районе площади находятся автомобили полиции, автозаки, бронированные машины «Тигр» и десятки сотрудников правоохранительных органов.
Несогласованная акция сторонников Навального проходит в настоящий момент в Москве. Вечером в пятницу она также должна состояться в Санкт-Петербурге.