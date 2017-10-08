Полиция задержала трех человек у здания Госдумы в Москве

Сотрудники полиции задержали троих человек у здания Государственной думы в центре Москвы. Об этом сообщает в воскресенье «Эхо Москвы».

По данным «Эха Москвы», задержанные, на вид, могут быть школьниками или студентами первых курсов вузов. Правоохранительные органы объяснили их задержание антитеррористическими мерами.

Ранее в воскресенье стало известно о задержании девяти человек на Манежной площади в Москве. Ими оказались сторонники оппозиционера Алексея Навального, которые вновь вышли на акцию в поддержку политика. Акции в поддержку оппозиционера состоялись в нескольких городах России накануне.

По информации «Эха Москвы», в настоящий момент на Манежной площади все спокойно. В то же время, отмечает издание, на ней присутствует большое количество полицейских. Они подходят к небольшим группам людей и спрашивают у них, по какой причине они собрались на Манежной площади.