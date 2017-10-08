Полиция задержала девять человек на Манежной площади в Москве

Полицейские провели задержания сторонников оппозиционера Алексея Навального, которые в воскресенье вновь вышли на несогласованную акцию в поддержку политика. Об этом рассказала РБК одна из ее организаторов Надежда Афанасьева.

Она отметила, что в общей сложности были задержаны девять человек. По ее словам, их «очень жестко свинтили». При этом, подчеркнула Афанасьева, участники акции «ничего не выкрикивали» и у них не было с собой транспарантов.

«Сейчас мы в автозаке, нас везут в отдел полиции района Аэропорт», - добавила она.

По данным «ОВД-инфо», полиция задержала Надежду Афанасьеву, Алину Мартинович, Никиту Рябнова, Арсения Глебова, Нарманию Важа, Дмитрия Серикова, Степана Фесова и еще двух несовершеннолетних.

О том, что на Манежной площади прошли задержания, также написал в своем микроблоге в Twitter блогер Денис Стяжкин. Он опубликовал фотографию автозаков. Стяжкин убежден в том, что на площади были задержаны 14 человек.

Акции в поддержку Навального прошли в субботу в разных городах России, в том числе в Москве. В Москве акция, начавшаяся на Пушкинской площади, не была согласована с властями. В дальнейшем сторонники политика проследовали к Госдуме и Манежной площади. По данным ОВД, были задержаны 26 человек.