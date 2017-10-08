На акциях в поддержку Навального были задержаны 290 человек

На акциях в городах России в поддержку оппозиционера Алексея Навального были задержаны 290 человек. Об этом сообщает утром в воскресенье «ОВД-инфо».

Всего задержания были проведены в 26 российских городах. Самые масштабные задержания полицейские провели в Санкт-Петербурге. Там были задержаны 68 человек, в Ярославле - 57 участников акции. В Москве ОМОН задержал 26 человек, однако, по данным на 9.30 мск, они все были отпущены.

О том, что в городах России пройдут акции протеста в поддержку оппозиционера, он сам сообщил 4 октября. Многие из них не были согласованы. Сам Навальный находится под административным арестом со 2 октября за повторное нарушение правил согласования митингов. До ареста он собирался приехать на встречу со сторонниками в Санкт-Петербурге.

Навальный вечером в субботу заявил, что считает результат прошедших акций хорошим, хотя они и были сделаны «на скорую руку». Оппозиционер также заявил, что сотрудники его штаба пытаются помочь задержанным на акциях в его поддержку.