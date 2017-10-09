Обрушилась кровля горящего рынка в Ростове-на Дону

Кровля павильонов горящего в Ростове-на-Дону крупного рынка обрушилась на площади около 3000 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления пожаротушения Южного регионального центра МЧС России Илью Константинова.

Информация о возгорании торгового павильона поступила в МЧС в 21.08 по московскому времени. К 22.04 пожару был присвоен ранг № 4, а его площадь составляла 5000 кв. м. К настоящему времени, по словам Константинова,

огонь распространился на площади 6000 кв. м. В его тушении участвуют более 400 человек и свыше 50 единиц техники.

Пожар разбит на четыре участка тушения – в двух из них идет наиболее интенсивное распространения огня. Здесь горят контейнеры с одеждой и имуществом. В двух других участках тушения распространение огня ограничено.

Вокруг горящего рынка выставлено оцепление. Информации о пострадавших не поступало. В МЧС не исключили, что для тушения пожара могут быть привлечены спасатели из других городов Ростовской области. В готовность приведены силы ближайших гарнизонов в Аксае, Батайске, Новочеркасске, Таганроге, Новошахтинске и Шахтах.