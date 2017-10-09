Россиян могут обязать платно регистрировать домашних животных

В Госдуму могут внести законопроект, который предусматривает платную регистрацию домашних животных, заявил «РИА Новости» зампред комитета по экологии и охране окружающей среды нижней палаты парламента Владимир Панов.

В настоящее время завершается подготовка проекта правил по учету и идентификации животных, уточнил депутат. Он уточнил, что за регистрацию планируется ввести плату, однако сумму Панов не уточнил.

Чипирование планируется сделать добровольным. «Ты можешь просто в реестре зафиксировать факт владения этим животным. То есть это будет на выбор владельца, что разумно», — считает парламентарий.