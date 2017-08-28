Кошки и собаки становятся символом среднего класса в развивающихся странах

Самой «кошачьей» страной в мире стала Румыния, а по числу семей с собаками она уступает лишь Чили и Бразилии Mike Segar / REUTERS

Число владельцев домашних животных в развивающихся странах в этом веке сильно увеличилось, тогда как в развитых странах изменилось мало. С экономической точки зрения, такой тренд является еще одним свидетельством роста благосостояния среднего класса в развивающихся странах и изменения образа жизни его представителей.

По данным Euromonitor, с 2003 г. число домохозяйств, имеющих собак, выросло в развивающихся странах на 51% до 243 млн, а в развитых – только на 5% до 137 млн. За этот же период владельцев кошек в развивающихся странах стало больше на 49% (126 млн), а в развитых – на 5% (155 млн). Исследование основано на данных из 54 стран.

«В бедных странах людей больше интересуют курицы, несущие яйца, или свиньи, которые могут доедать отходы. Лишь когда люди становятся немного богаче, ситуация меняется. Покупку домашних животных можно рассматривать как относительную роскошь», – говорит главный экономист «Ренессанс капитала» Чарльз Робертсон.

Располагаемый доход, особенно в Азии, сильно вырос в последние 10 лет, утверждает Паула Флорес, руководившая исследованием Euromonitor. «Если людям трудно прокормить себя, они не будут покупать еду для животных», – отмечает она.

Важным Флорес считает и изменение образа жизни людей в развивающихся странах: они стали позже заводить детей или вообще не делать этого и рассматривают домашних животных как альтернативу им. Также стало больше людей, которые живут одни и таким образом ищут себе компанию. Это совпало с изменением менталитета людей во многих городах, где в кошках и собаках все чаще видят питомцев, живущих в доме, а не во дворе. «Появляется все больше дружелюбных к питомцам мест. В Азии резко выросло число кафе, куда можно приходить с кошками и собаками», – говорит Флорес.

На долю Запада по-прежнему приходится бóльшая часть затрат на домашних животных. Ожидается, что американцы потратят $46 млрд на своих питомцев в этом году. Это почти в три раза превышает ВВП Северной Кореи и больше размеров экономики 122 государств, согласно ООН.

Однако рост числа владельцев домашних животных в развивающихся странах создает новые возможности для поставщиков корма и других товаров и услуг для них. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (не считая Японию) годовые затраты на уход за питомцами выросли с 2012 г. на 68% до $6,5 млрд, по данным Euromonitor. Для сравнения: рост в Восточной Европе, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке составил 20-30%, в Северной Америке – 12%, в Западной Европе – 8%, а в Японии – 1%. В одном Китае годовые затраты за этот период выросли на $1,3 млрд, а в Бразилии, России и Мексике – более чем на $500 млн. Только рынок США рос быстрее.

В Китае 25,9 млн домохозяйств имеют собак, и по их числу он отстает только от США и Бразилии. При этом собаками владеют только 5,6% китайских семей, а 1,5% – кошками. Это ненамного больше, чем 5,5% и 0,5% соответственно в гораздо более бедной Индии. Но последняя догоняет Китай, и число собачников в ней выросло на 120% с 2013 г. Собаки в Индии становятся символом среднего класса. За этот же период владельцев кошек в стране стало больше на 67%. В Южной Корее семей с кошками стало больше на 617%, хотя их изначально было немного.

Самой «кошачьей» страной теперь вместо Новой Зеландии стала Румыния, где 47% домохозяйств имеют хотя бы одну кошку. Кроме того, около 46% румынов имеют собак, уступая по этому показателю только Чили и Бразилии.

В целом главными собачниками являются латиноамериканцы, а в мусульманских странах их по-прежнему очень мало. Тем не менее, это религиозное табу по-видимому ослабевает, так как местная молодежь более восприимчива к западной культуре, отмечает Euromonitor. Например, в Индонезии собачников стало на 150% больше с 2003 г.

Перевел Алексей Невельский