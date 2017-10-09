Новая Зеландия закроет визовый центр в России

Новая Зеландия планирует закрыть 12 визовых центров в зарубежных странах, в том числе в России, передает «Интерфакс» со ссылкой на портал New Zeland Education.

Генеральный менеджер иммиграционной службы по визовому сервису Стив Стюарт заявил, что инвестиции в технологии иммиграционной службы и популярность онлайн-заявок обеспечивают более точное, своевременное принятие решений о визах. По последним данным, около 50% заявок на визу сейчас подается онлайн.

Стюарт уточнил, что восемь визовых центров – в Хошимине, Гонконге, Джакарте, Бангкоке, Москве, Нью-Дели, Претории и Шанхае – закроются. Обработка документов также прекратится в четырех других офисах — в Маниле, Вашингтоне, Лондоне и Дубае. Тем не менее, эти офисы сохранятся для сбора информации о рынке, управления рисками, проведения проверок и поддержания отношений с ключевыми странами-партнерами.

Агентству городских новостей «Москва» в визовом центре Новой Зеландии VFS Global сообщили, что продолжают работать в Москве в штатном режиме. «Пока никакой официальной информации со стороны иммиграционных служб Новой Зеландии не поступало. Визовый центр работает в обычном режиме как на прием, так и на выдачу документов», - сказал собеседник агентства.

По данным «Интерфакса», в 2016 г. Новую Зеландию посетили почти 3,5 млн иностранных туристов, что составляет около 75% от числа жителей страны.