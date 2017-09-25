АТОР назвала страны, легче всего выдающие «длинный» шенген россиянам

Ассоциация туроператоров России (АТОР) перечислила страны, которые легче других выдают «длинные» шенгенские визы. По информации АТОР, Италия, Греция, Франция, Чехия и Испания – одни из самых лояльных с точки зрения выдачи многократного и «длинного» шенгена.

Стабильней и быстрее всех работает визовый центр Франции, а по минимальному количеству требуемых документов на первом месте стоит Греция.

Туроператоры назвали также визовые центры стран шенгенской зоны, с которыми возникают сложности. Участники рынка отмечают в этой группе Венгрию и Словению. Туроператоры объясняют, что подача документов в визовые центры этих стран происходит одновременно с прохождением дактилоскопии, что сильно затягивает процесс. Также формат работы визового центра Португалии называют не очень удобным в связи с тем, что турфирме приходится подавать документы на визу вместе с туристом.