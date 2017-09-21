США предложили россиянам получать американские визы в Киеве

Россияне могут обращаться за американскими визами в посольстве США в Киеве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе американской дипломатической миссии на Украине.

«Лица, которые обычно проживают в России, но которые не могут обратиться за визой в США своевременно, могут подать заявление в Киеве», - уточнили в посольстве.

По информации американского посольства, заявители не обязательно должны быть резидентами Украины для получения визы в Киеве, но должны физически находиться в этой стране во время подачи заявления и получения визы. В ведомстве отметили, что заявления по почте приниматься не будут. «Все заявители должны указать местный адрес на Украине - адрес отеля, родственников, офиса - во время записи на собеседование», - добавили в дипмиссии.

После получения визы выдача паспорта будет возможна только в пределах Украины, уточнили в посольстве США.