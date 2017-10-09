Адвокат фигуранта дела Немцова покинул Россию из соображений безопасности

Адвокат Заурбек Садаханов, который в суде защищал обвиняемого по делу об убийстве Немцова Хамзата Бахаева, покинул территорию России по соображениям личной безопасности. Об этом адвокат рассказал «Медиазоне».

«Я уехал из-за соображений личной безопасности, насколько — время покажет», — заявил он интернет-изданию.

Садаханов прокомментировал случай нападения на его автомобиль и кражу документов. По его словам, «это не единичный случай был». Более подробно он не стал рассказывать. «У меня взяли подписку о неразглашении сведений. Там же на допросе я сообщил и о других фактах», —пояснил Садаханов. Он также не сказал, куда именно уехал.

Бахаев из обвиняемых по делу об убийстве Немцова получил самый маленький срок — 11 лет лишения свободы. Он является единственным фигурантом дела, в чьей виновности сомневаются представители Немцова.