Бывший депутат Михаил Исаев назначен главой Саратова

Исполняющим обязанности главы Саратова стал бывший депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Исаев.

11 сентября губернатор региона Валерий Радаев заявил, что глава города Валерий Сараев ушел в отставку из-за проблем в организации выборов главы региона и депутатов областной думы. Исполняющим обязанности был временно назначен замглавы администрации Саратова по городскому хозяйству Сергей Пилипенко.

«Исаев знает проблемы города. Одним из основных направлений, на котором он сосредоточится, будет улучшение работы коммунальных служб города и предоставление потребителям качественных услуг», — прокомментировал назначение депутат Госдумы Николай Панков. По его словам, Исаеву также предстоит бороться с коррупцией и решить проблему незаконной продажей муниципального имущества.

В администрации Саратову подтвердили информацию о назначении Исаева.