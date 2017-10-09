СМИ сообщили о задержании заочно осужденного подельника Сергея Аракчеева

Задержан бывший офицер внутренних войск МВД Евгений Худяков, сообщили телеканалам РЕН ТВ и RT в Северо-Кавказском окружном военном суде. В 2007 г. он был заочно приговорен к 17 годам лишения свободы по делу об убийстве трех мирных жителей в Чечне. Его подельник, лейтенант внутренних войск МВД Сергей Аракчеев, получил 15 лет колонии и зимой 2017 г. вышел по УДО.

Худякова задержали 24 августа, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на свои источники. По данным RT, его задержли в начале августа. «Евгений Худяков был этапирован к нам. Приговор приведён в исполнение, он отправлен отбывать наказание в места лишения свободы. Сейчас мы ждём документы из колонии о том, что Худяков доставлен на место отбывания наказания», — рассказали RT в пресс-службе суда.

Суд и следствие установили, что 15 января 2003 г. офицеры внутренних войск МВД Аракчеев и Евгений Худяков в районе грозненского аэропорта «Северный» остановили «Волгу», принудили ее водителя сесть в БТР, а затем остановили «Камаз» и расстреляли ехавших в нем трех человек. Водитель «Волги», как следует из обвинительного заключения, был доставлен в расположение части, где его пытали, а затем вывезли за ее территорию и оставили на дороге.

Северо-Кавказский окружной военный суд 27 декабря 2007 г. приговорил Аракчеева и его сообщника Худякова соответственно к 15 и 17 годам колонии строгого режима. До этого присяжные дважды их оправдывали, но их вердикт дважды отменяла военная коллегия Верховного суда. В апреле 2006 г. КС решил, что особо тяжкие дела по преступлениям, совершенным на территории Чечни, должны рассматривать военные суды без участия присяжных.

В ноябре 2011 г. тогдашний президент Дмитрий Медведев на встрече с симпатизирующими ему блогерами сказал, что поручит соответствующим органам вернуться к изучению обстоятельств дела офицера Сергея Аракчеева, который получил срок за убийство в Чечне. Вмешаться в судьбу осужденного его попросила участница встречи. Она сказала, что считает Аракчеева невиновным.

В августе 2016 г. решением Северо-Кавказского окружного военного суда Аракчеев был реабилитирован по статьям о разбое и превышении служебных полномочий и ему была присуждена компенсация в 500 000 руб. за незаконное уголовное преследование.