В Петербурге после звонков о «минировании» эвакуировали три вокзала

В Санкт-Петербурге из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва были эвакуированы Балтийский, Финляндский и Витебский вокзалы, а также здания комитетов городской администрации, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам источника, вокзалы на данный момент продолжают работать в штатном режиме. Балтийский и Витебский вокзалы уже проверены, угроза взрыва не подтвердилась.

Как пишут СМИ, всего эвакуация затронула восемь комитетов администрации Санкт-Петербурга, а также комитеты по здравоохранению и строительству Ленинградской области. Помимо этого анонимные звонки о «минировании» поступили в более 10 школ Петербурга.