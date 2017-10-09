В Стамбуле на допрос вызвали еще одного сотрудника консульства США

Уже второй сотрудник консульства США в Стамбуле вызван в прокуратуру города на допрос в качестве подозреваемого. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на заявление надзорного ведомства. Подозреваемый не защищен дипломатическим иммунитетом, подчеркивает прокуратура. Его жена и ребенок уже задержаны в городе Амасья на севере страны, их подозревают в терроризме.

Задержанный на прошлой неделе еще один сотрудник американского консульства, Метин Топуз, якобы заявил на допросах о связях жены и ребенка коллеги с организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена. Анкара считает Гюлена организатором попытки военного переворота, которая была подавлена летом 2016 г. Предполагаемые сторонники проповедника с тех пор массово увольнялись из различных организаций и госструктур, их арестовывали по обвинению в терроризме, попытке создания теневого правительства и попытке смены власти.

На прошлой неделе суд в Стамбуле подтвердил арест Метина Топуза.

В ответ посольство США в Анкаре заявило о прекращении выдачи неиммиграционных виз во всех диппредставительствах в Турции.

Турецкое посольство в Вашингтоне 8 октября объявило об аналогичных ответных мерах.

Охлаждение отношений между двумя странами уже отразилось на рынках. Курс лиры к доллару упал, фондовый индекс Стамбульской биржи снижался на 4,7 п. п., лидерами снижения были котировки авиакомпаний. Акции Turkish Airlines дешевели на 9%.

Ранее двусторонние отношения Турции и США уже омрачал отказ Вашингтона выдать Фетхуллаха Гюлена, который находится в Соединенных Штатах, и инцидент с охранниками Эрдогана, которые напали на протестующих в Вашингтоне.