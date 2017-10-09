США и Турция взаимно остановили выдачу неиммиграционных виз

Посольство США в Анкаре заявило о прекращении выдачи неиммиграционных виз во всех диппредставительствах Турции. Речь идет о деловых, туристических, студенческих, дипломатических визах, а также для журналистов, участников программ по обмену, и тех, кто направляется на лечение.

Так США отреагировали на задержание в Турции сотрудника своего генконсульства. Этот инцидент вынудил «правительство США пересмотреть приверженность правительства Турции соблюдению безопасности сотрудников и зданий дипмиссий», отмечается в заявлении Вашингтона.

Турция предприняла зеркальные меры, которые распространяются на все неиммигранские визы.

Ранее в Стамбуле был арестован сотрудник генконсульства США по подозрению в связях с проживающим в Америке проповедником Фетуллахом Гюленом, которого турецкие власти подозревают в организации попытки госпереворота в 2016 г.