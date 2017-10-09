Координатор петербургского штаба Навального приговорена к 40 часам обязательных работ

Октябрьский районный суд Петербурга назначил координатору петербургского штаба Алексея Навального Полине Костылевой наказание в виде 40 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба суда. Она привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.2 КоаП (нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). По данным «Интерфакса», 5 октября суд Санкт-Петербурга привлек ее по той же статье и оштрафовал на 20 000 руб. В главном управлении МВД сообщали, что она расклеивала агитационные материалы с призывом выйти на митинг 7 октября.

Полина Костылева была задержана в субботу 7 октября незадолго до начала митинга в поддержку Навального. Утром того же дня в полицию были доставлены юрист петербургского штаба Денис Михайлов и сотрудник штаба Михаил Сосин. В тот же день Октябрьский суд привлек их к ответственности по той же статье и оштрафовал каждого на 20 000 руб.

Всего в пять районных судов Петербурга поступило 40 материалов в отношении 20 лиц, обвиняемых в административных правонарушениях по ч. 5 ст. 20.2 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения) и ч. 1 ст. 19.3 КоаП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, войск национальной гвардии и др. в связи с исполнением ими обязанностей по охране общественного порядка и воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей ). Выборгский районный суд принял решение об административном аресте трех лиц на 5, 10 и 12 суток со штрафами от 10 000 до 15 000 руб. и оштрафовал еще двоих на 10 000 руб. Приморский суд вынес два решения об аресте на 3 и три - на 10 суток со штрафами 10 000 руб., сообщает пресс-служба судов.