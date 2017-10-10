Баллистическая ракета была запущена с территории Йемена по Саудовской Аравии

С территории Йемена была запущена баллистическая ракета Qaher-2 по административному округу Саудовской Аравии – Джизан. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV в своем аккаунте Twitter.

Саудовская Аравия оказывает поддержку властям Йемена в борьбе с вооруженными повстанцами-хуситами из шиитского движения «Ансар Алла» и лояльной экс-президенту части армии. Конфликт продолжается с 2014 г.

Летом 2017 г. Саудовская Аравия перехватила выпущенную с территории Йемена ракету в 69 км к югу от Мекки незадолго до начала хаджа.