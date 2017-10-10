Васильева пообещала включить шахматы в программу младших классов в ближайшие годы

Минобрнауки в ближайшие год или два введет в обязательную школьную программу курс шахмат. Как передает агентство «Москва», это министр образования Ольга Васильева заявила на пленарном заседании Совета Федерации. По ее словам, предполагается учить детей играть в шахматы с 1-го по 4-й класс, программа рассчитана на 1 час в неделю.

«Игра в шахматы действительно напрямую связана с повышением качества образования наших детишек», – считает Васильева. Подготовленную программу она назвала «очень простой», так что вести уроки сможет любой учитель, без специальных знаний, только по изложенным рекомендациям. Она не исключила, что шахматы могут быть включены в программу уже со следующего года.