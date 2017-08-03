Астрономия войдет в школьную программу с нового учебного года без отдельного ЕГЭ

Астрономия войдет как обязательный предмет в школьную программу 10-11 классов уже в следующем учебном году, но отдельного единого государственного экзамена вводить не планируется, заявили в Минобрнауки.

Отмечается, что в расписании некоторых школ новый урок появится в старших классах уже с 1 сентября, однако часть учебных заведений может ввести его позже - с 1 января 2018 г. Руководствоваться каждая школа будет тем, насколько она готова к качественному преподаванию астрономии.

Старшеклассникам должны будут прочитать не менее 35 часов в рамках нового предмета, пояснили в пресс-службе. Однако в ведомстве уточнили, что в ЕГЭ по физике к 2019 г. могут появиться некоторые вопросы из курса астрономии. К этому же году планируется ввести всероссийские проверочные работы (ВПР) по астрономии.