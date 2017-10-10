МВД хочет обязать водителей-иностранцев менять права в России

В МВД готовят законопроект, который обяжет иностранцев менять водительские права после полугода пребывания в России. Как сообщили ТАСС в пресс-центре министерств, закон разрабатывается в связи с принятым решением о взаимном признании национальных водительских удостоверений граждан - членов ЕврАзЭС.

Многим иностранцам, которые получили гражданство России, водительские права выданы бессрочно. В МВД отмечают, что это позволяет им уклоняться от медицинского освидетельствования, обязательного при замене водительского удостоверения в России при истечении срока его действия.

Если законопроект будет принят, то иностранные права человека, который постоянно проживает в России, будут признаваться недействительными по истечении шести месяцев с даты получения документа, подтверждающего его право на постоянное проживание в России либо с даты въезда в Россию.