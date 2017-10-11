«Коммерсантъ» восстановил картину гибели в Сирии Су-24

Погибший в Сирии 10 октября российский Су-24 после разгона оказался в невзлетном положении, скатился со взлетной полосы и от удара о землю загорелся и взорвался. Картину гибели бомбардировщика «Коммерсантъ» узнал от военных источников. Потерю самолета и гибель двух пилотов Минобороны подтвердило 10 октября. В ведомстве назвали техническую неисправность машины как предварительную причину аварии. Расследует инцидент созданная по приказу министра Сергея Шойгу специальная комиссия. В нее вошли сотрудники службы безопасности полетов авиации, главного штаба воздушно-космических сил и авиационной промышленности.

Самолет мог оказаться в невзлетном положении из-за ошибки экипажа или из-за технических неполадок, предположил источник газеты, близкий к комиссии. Для примера он указал, что индикаторы в кабине пилота могли показать, что самолет готов к взлету, тогда как стабилизатор, закрылки и предкрылки в режим «взлет» переведены не были. Пилоты, по его словам, до последнего рассчитывали поднять машину в воздух, но, достигнув взлетной скорости, уже не смогли ни остановить Су-24М, ни катапультироваться. Более точно установить причину ЧП поможет параметрический самописец бомбардировщика.

10 октября Су-24 совершал разгон на взлет для выполнения боевой задачи. По словам источников издания, командиру экипажа капитану Юрию Медведкову и штурману капитану Юрию Копылову предстояло нанести удары по пунктам управления и оружейным складам боевиков в провинции Дейр-эз-Зор. Проверка самолета перед вылетом не вызвала нареканий технических специалистов. По оценке командования авиабазы Хмеймим, Медведков и Копылов считались опытными пилотами, не раз вылетавшими на боевые задания в Сирии. На хорошем счету они были и в 72-й гвардейской авиационной базе в Черняховске (Калининградская область), где проходили службу до командировки в Сирию: оба имели опыт пилотирования самолетов на малых и сверхмалых высотах, в ночных условиях, а также при метеорологическом минимуме.