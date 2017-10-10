В Сирии при взлете разбился российский Су-24

Один из российских Су-24 на авиабазе в Сирии. Архивное фото Вадим Савицкий / пресс-служба Минобороны России

В Сирии на российской базе Хмеймим при взлете разбился самолет Су-24, экипаж погиб. Об этом сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел 10 октября. Бомбардировщик совершал разгон на взлет для выполнения боевой задачи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился, заявили в Минобороны. Оба летчика не успели катапультироваться и погибли, уточнил представитель ведомства.

Согласно докладу с места происшествия, причиной аварии могла стать техническая неисправность Су-24. По данным Минобороны, разрушений на земле нет.

Это не первая потеря Су-24 в Сирии. В ноябре 2015 г. турецкий истребитель F-16 сбил российский Су-24 в районе границы с Сирией. По заявлениям Анкары, российский бомбардировщик нарушил воздушное пространство страны. Минобороны России заявило, что самолет находился исключительно над сирийской территорией и не нарушал воздушного пространства Турции.

За время проведения военной операции в Сирии с сентября 2015 г., по данным официальных публикаций Минобороны и представителей российских региональных властей, погибли 38 человек. Из них 37 человек – это боевые потери личного состава Вооруженных сил, еще один человек покончил с собой на авиабазе Хмеймим, сообщает ТАСС.