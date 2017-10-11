Депутаты от ЛДПР рассказали о планах Ким Чен Ына укрощать огнем США

Руководство КНДР собирается «укрощать огнем» Соединенные Штаты, и в связи с этим военные готовят испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь западного побережья США. Как рассказал побывавший в Пхеньяне депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Морозов, это российским парламентариям заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын. По словам Морозова, лидер КНДР готов на самые жесткие действия. Об итогах поездки депутаты рассказали во вторник коллегам на заседании фракции. О заседании «Интерфаксу» рассказал его участник.

Морозов, а также депутаты от ЛДПР Алексей Диденко и Павел Шперов побывали в Пхеньяне со 2 по 6 октября. Их принял Ким Чен Ын, также они обсуждали с представителями руководства КНДР вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет о поездке. По словам Морозова, поездка была согласована с российским МИДом, председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким и с руководством нижней палаты и была совершена «в рамках общей российской политической концепции». Как передает «Интерфакс», Морозов подчеркнул, что все встречи в Пхеньяне проходили на «довольно высоком уровне».

Северные корейцы «очень сильно расстроены недавним заявлением с трибуны Генассамблеи ООН президента США, и многие считают это объявлением войны против КНДР, поэтому и готовят свой ответ», сообщил Морозов. Трамп тогда не исключил полного уничтожения КНДР в случае, если США придется защищать себя или союзников.

Российская делегация четко заявила, что не поддерживает взаимный агрессивный настрой США и КНДР и считает необходимым создать условия для мирного урегулирования ситуации, говорил Морозов. «Для этого мы и приехали на Корейский полуостров, чтобы все-таки найти точки соприкосновения и обозначить стимулы для сторон, чтобы сесть за стол переговоров», - передали коллеги суть сказанного депутатом.

С северокорейской стороной депутаты от ЛДПР договорились продолжать и развивать межпартийные и межпарламентские связи, передает «РИА Новости».