Путин узнал об атомной бомбе КНДР еще в 2001 году

О том, что у КНДР есть своя атомная бомба, президент России Владимир Путин узнал еще в 2001 г. - лично от северокорейского лидера Ким Чен Ира. Как передает ТАСС, это Путин рассказал на «Российской энергетической неделе». С отцом нынешнего руководителя КНДР он тогда встретился, когда заехал в Северную Корею по дороге в Японию.

«Он мне тогда еще сказал, что у них есть атомная бомба, ну да. Больше того, они с помощью простых артиллерийских систем могли легко достать до Сеула. Это было когда? В 2001 году! - рассказал президент. - Сейчас 2017 год, страна живет в условиях постоянных санкций, а вместо атомной бомбы у них теперь водородная».

3 сентября 2017 г. КНДР объявила, что провела испытания водородной бомбы, которую можно использовать в качестве боеголовки для баллистических ракет. 5 сентября Путин заявил, что подтверждает, что у Северной Кореи есть ядерный заряд. Он добавил, что Москва осуждает ядерные испытания КНДР и считает их провокационными, но назвал санкции против Пхеньяна бесполезным инструментом.