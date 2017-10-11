Минобороны ждет срыва мирного процесса в Сирии из-за США

Минобороны России располагают материалами, подтверждающими сосредоточение боевиков и их техники внутри периметра безопасности американской базы в Эт-Танфе в Сирии, заявил в среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, это угрожает срывом мирного процесса на юге Сирии, виноваты в котором будут США, превратившие ээту базу в «черную дыру».

«Только по соображениям военной этики мы не публикуем свежие фотоматериалы военной базы США в Эт-Танфе, облепленной, мягко говоря, не типичными для США внедорожниками с крупнокалиберными пулеметами ДШК и безоткатными орудиями», - сказал Конашенков.

По мнению Конашенкова, именно через подконтрольную США зону в Эт-Танфе на пикапах просочились около 300 боевиков группировки ИГИЛ (запрещена в России), которые пытались заблокировать стратегическую трассу Дамаск - Дейр-эз-Зор. Также со 2 на 3 октября произошел новый инцидент - около 600 боевиков из лагеря беженцев «Рукбан» в подконтрольной США зоне Эт-Танф въехали и проникли в южную зону деэскалации в провинции Деръа.

«По очередному странному совпадению практически одновременно с ними в эту зону деэскалации зашли и две колонны с медикаментами и продуктами для местного населения. Первая колонна с грузом 30 тонн вошла в населенный пункт Хаджми, вторая с грузом 60 тонн - в населенный пункт Кхель. Вся прибывшая гуманитарная помощь и прежде всего медикаменты были выгружены и находятся у приехавших из Эт-Танфа боевиков. По имеющейся информации, данные населенные пункты находятся под контролем "спящих" ячеек Джабхат-ан-Нусры (запрещенная в России группировка)», - сказал Конашенков.

«Прибывшие из контролируемой США зоны в районе Эт-Танфа 600 боевиков должны были либо вступить с этими ячейками в боестолкновение за медикаменты и продукты, либо действовать с ними вместе. С учетом такого серьезного подкрепления, при благоволении США, живой силой и формирования запасов медикаментов с провизией, не нужно быть экспертом, чтобы спрогнозировать попытку срыва мирного соглашения теперь и в южной зоне деэскалации. Предупреждаем: всю ответственность за саботаж мирного процесса будет нести исключительно американская сторона», - сказал Конашенков.

С 9 июля вступила в силу договоренность о перемирии с 9 июля на юго-западе Сирии в районе провинций Деръа и Эль-Кунейтра, достигнутая на первой встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Гамбурге. Этот район имеет большое политическое значение, так как примыкает к Иордании и Израилю.