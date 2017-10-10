Российские военные заявили об уничтожении экономики ИГ в Сирии

Воздушно-космические войска (ВКС) России уничтожили экономическую инфраструктуру «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) в Сирии, заявил представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, российская группировка пресекает любые попытки террористов возобновить добычу и продажу углеводородов в Сирии. Источников для финансирования закупок оружия и для вербовки наемников у ИГ в Сирии не осталось, заверил он.

Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России за последнюю неделю существенно расширили подконтрольную территорию к северо-западу и юго-востоку от Дейр-эз-Зора, добавил представитель Минобороны.

Но он обратил внимание, что «в западной части Ирака, откуда на восточный берег Евфрата прибывают подкрепления террористов, т. е. там, где не работает авиация ВКС России, подконтрольная ИГИЛ территория по площади продолжает увеличиваться и без того, будучи в несколько раз больше, чем в Сирии». Минобороны известно, что каждый день фиксируются попытки перебросить подкрепление для сил ИГ в районе Меядина в провинции Дейр-эз-Зор, туда прибывают иностранные наемники, пришедшие из Ирака. По словам Конашенкова, боевики прибывают в этот район «на бронетехнике, пикапах с крупнокалиберным вооружением и хорошо вооруженными». Российские самолеты наносят по этим отрядам до 150 ударов в сутки, добавил генерал.

В этой ситуации продолжающаяся подпитка ИГ Ирака вызывает у Минобороны «серьезные вопросы к целям операций против террористов», которые проводят США и возглавляемая ими антитеррористическая коалиция. Конашенков, ссылаясь на открытую статистику Пентагона, отметил, что с началом операции сил Асада и ВС России в Дейр-эз-Зоре коалиция во главе с США «резко, до нескольких раз в сутки, снизила интенсивность ударов по ИГИЛ в Ираке, нанеся почти в 5 раз меньше ударов, чем по Сирии». Это снижение «странным образом совпало с переброской ИГИЛ к Дейр-эз-Зору из приграничных районов Ирака крупных сил террористов, которые теперь пытаются закрепиться на восточном берегу Евфрата», отметил генерал. Он добавил, что замерла операция по освобождению Ракки, где игиловцы постепенно возвращают под контроль ранее оставленные кварталы. По его оценке, коалиция, занятая борьбой с ИГ в Ираке, все равно более активно действует в Сирии.

Конашенков выдвинул две версии тактики США в регионе: либо это стремление «максимально осложнить операцию сирийской армии при поддержке ВКС России по освобождению сирийской территории» к востоку от Евфрата, либо это попытка «освободить Ирак от террористов ИГИЛ, загнав их в Сирию под точные удары российских ВКС».

4 октября Конашенков назвал поддержку террористов и заигрывание с ними Соединенных Штатов основным препятствием на пути к окончательному разгрому «Исламского государства» в Сирии. В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что антитеррористическая коалиция во главе с США устраивает в Сирии смертельные провокации против российских военных. Он увидел взаимосвязь между «якобы нечаянными» ударами коалиции по сирийским войскам и последующими контратаками ИГ. Политику США в регионе Лавров назвал «тактикой полумер» и обвинил Вашингтон в применении «двойных стандартов» – делении террористов на «плохих» и «не очень плохих».