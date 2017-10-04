Минобороны назвало поддержку со стороны США главным препятствием в борьбе с ИГ

Основным препятствием на пути к окончательному разгрому «Исламского государства» в Сирии (ИГ, запрещено в России) является поддержка террористов и «заигрывание с ними» США. Как передает ТАСС, это заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, успехи в Сирии правительственных войск и ВКС России «идут вразрез с планами американского командования».

28 сентября сирийские правительственные войска вдоль стратегически важной трассы Пальмира - Дейр-эз-Зор были атакованы из зоны, подконтрольной США, добавил генерал. Он также утверждает, что около 300 боевиков ИГ готовили атаку на высоты в Эль-Карьятейне, предположительно имея координаты сирийских войск.

По словам генерала, упомянутые им атаки «объединяет только одно - все они осуществлялись из 50-километровой зоны вокруг населенного пункта Эт-Танф на сирийско-иорданской границе, где расположена «военная миссия США» и «куда в буквальном смысле даже на пушечный выстрел американцы не подпускали подразделения сирийских войск, преследующих террористов» (цитата «Интерфакса»). «Если американская сторона рассматривает такие операции как непредвиденные "случайности", то российские ВКС готовы приступить к полному уничтожению всех подобных "случайностей" в подконтрольной им зоне», - цитирует Конашенкова ТАСС.

Замруководителя МИД России Сергей Рябков ранее говорил о «двуличии американской политики в Сирии», комментируя гибель в Дейр-эз-Зоре генерал-лейтенанта Валерия Асапова. «Есть точные данные о том, что это было предательство... Предателей ищут, они будут найдены в ближайшее время», - говорил «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Источник РИА в органах безопасности Сирии говорил, что сирийская сторона подтвердила, что Асапов погиб после того, как боевикам поступила информация о его местонахождении в Дейр-эз-Зоре. Представитель госдепартамента США Хизер Нойерт назвала необоснованными утверждения, что США причастны к гибели Асапова, единственной целью антитеррористической коалиции она назвала поражение «Исламского государства».