Лавров обвинил США в «смертельно опасных провокациях» против российских военных

Международная антитеррористическая коалиция в Сирии во главе с США устраивает смертельные провокации против российских военных, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью арабской газете «Аш Шарк Аль-Аусат». Министр провел взаимосвязь между «якобы нечаянными» ударами коалиции по сирийским войскам и последующими контратаками ИГ (запрещено в России). «То «науськают» других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации. Отмечу и многочисленные «случайные» попадания по гражданским объектам, влекущие гибель сотен мирных жителей», — цитирует его «РИА Новости».

Политику США в регионе Лавров назвал «тактикой полумер» и обвинил Вашингтон в применении «двойных стандартов» - делении террористов на «плохих» и «не очень плохих». Он снова указал на отсутствие у коалиции правовых оснований для действий на территории Сирии. «Надо начать с того, что коалиция, с точки зрения сирийцев и международного права, – незваный гость в Сирии. И правительство Сирии проявляет терпение до тех пор, пока действия коалиции направлены на борьбу с террористами на территории этой страны», — отметил он.

Российскую позицию в Сирии Лавров определил как бескорыстную, не имеющую «двойного дна». Он призвал к наращиванию усилий по мирному, политико-дипломатическому урегулированию многочисленных кризисов и конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В конце сентября замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что гибель в Сирии российского генерала Валерия Асапова стала следствием двуличной политики США в борьбе с терроризмом. Госдепартамент отверг эти обвинения.