Расследование убийств предпринимателей бандой силовиков переведено из Тюмени в Москву

Расследование дела о серии убийств, предположительно совершенных бандой с участием сотрудников ФСБ и МВД в Тюмени, передано в Москву, сообщает «Коммерсантъ». Следствие считает, что банда действовала в Тюменской области с 2008 г. Предполагается, что силовики пытались взять под свою опеку местных бизнесменов, занимавшихся теневыми операциями по обналичиванию и выводу средств за границу. Тех, кто отказывался от покровительства, убивали. По информации издания, в деле больше десятка эпизодов убийств, совершенных с 2008 г. по декабрь 2016 г. В результате вскрывшейся информации об участии в банде силовиков в июле 2017 г. лишился должности начальник областного УФСБ генерал-майор Вадим Пятилетов.

Фигуранты дела, которые были задержаны в апреле 2017 г., доставлены в Москву, пишет газета. Дело ведут сотрудники Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР). По делу проходят, в частности, бывший сотрудник отдела по сопровождению оперативных мероприятий (ОСОМ) УФСБ по Тюменской области Алексей Коротков, тренер оперсостава по самбо Александр Кобылин, ранее работавший в ОСОМ. Кобылину следствие уже отказало в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Предполагаемый снайпер группировки Сергей Гилев в мае покончил с собой в сизо в Тюменской области. Еще одного подозреваемого - сотрудника полиции - продолжают искать.

Среди жертв группы двое таксистов, чьи машины потребовались преступникам, разнорабочий из Таджикистана, которого убили для острастки еще одного предпринимателя. На след подозреваемых оперативники МВД вышли, расследуя убийства таксистов. Когда оказалось, что в банде могли состоять сотрудники УФСБ, в Тюмень была направлена специальная комиссия центрального аппарата ФСБ РФ, по требованию которой от работы было отстранено практически все руководство управления и весь личный состав ОСОМ, который проверялся на участие в группировке.

После завершения расследования дело будет направлено в Уральский окружной военный суд, пишет издание.