Устроившего драку в самолете топ-менеджера Евразийского фонда стабилизации и развития отстранили от работы

Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) отстранил директора проектной группы Алексея Черекаева от исполнения обязанностей на время проведения служебной проверки по якобы некорректному поведению на борту самолета «Аэрофлота», сообщил пресс-центр фонда.

«В связи с информацией в ряде СМИ, касающейся сотрудника ЕФСР Алексея Черекаева, соответствующими службами фонда проводится служебная проверка. По ее результатам СМИ будут проинформированы. На время проведения проверки Черекаев будет отстранен от исполнения служебных обязанностей», - приводит РБК сообщение пресс-центра ЕФСР.

Ранее появилась информация, что 8 октября на рейсе Москва - Нью-Йорк мужчина подрался с одним из пассажиров и ударил бортпроводницу. Источник РБК, близкий к авиакомпании «Аэрофлот», сообщил, что драку устроил Черекаев, возглавляющий проектную группу ЕФСР.

В пресс-службе «Аэрофлота» при этом рассказали, что дебошир вел себя неадекватно, и предположили, что он был сильно пьян. По прилету в Нью-Йорк он был передан полиции и ФБР.