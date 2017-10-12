Медведев назначил Турчака секретарем генсовета «Единой России»

Премьер-министр России и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев назначил бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета партии.

Турчак поблагодарил Медведева за доверие и пообещал сохранить и приумножить поддержку партии среди населения. «У нас впереди главное политическое событие — выборы президента Российской Федерации. Работы много. Я готов», — сказал новый секретарь генсовета партии.

Сегодня Турчак подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию. Врио руководителя Псковской области назначен заместитель полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников.