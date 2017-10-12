ПАСЕ приняла резолюцию по украинскому закону об образовании‍

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. За принятие резолюции проголосовали 82 парламентария, против —11, еще 17 воздержались.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал новую редакцию закона об образовании, существенно сокращающую возможность обучения на языках нацменьшинств.

Обеспокоенность в связи с правами нацменьшинства на Украине выразили Польша, Румыния, Венгрия, Греция и Болгария. Министерство образования Украины заверило, что положения нового закона о языке не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева.