Госдума обвинила Украину в этноциде русских из-за реформы образования

Госдума 27 сентября приняла заявление, в котором осудила принятие на Украине нового закона об образовании. За заявление «О недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках» проголосовали все 415 депутатов, сообщает пресс-служба палаты. Депутаты назвали этот закон «актом этноцида» русского народа на Украине. Аналогичное заявление приняли и российские сенаторы.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал новую редакцию закона «Об образовании», которая устанавливает украинский язык языком образовательного процесса в учебных заведениях страны. Отныне все образование на Украине будет организовано на украинском языке. Представителям нацменьшинств закон гарантирует право на обучение в коммунальных заведениях на языках этих меньшинств. В администрации президента считают, что закон позволит провести «всеобъемлющую образовательную реформу, которая повысит качество образования и конкурентоспособность молодого поколения на рынке труда» и обеспечить шаги по «включению Украины в европейское образовательное пространство», цитировал УНИАН. Закон уже раскритиковали в Венгрии, Болгарии и некоторых других странах Европы, выходцы из которых живут на Украине. Российские парламентарии присоединились к осуждению закона 27 сентября. Их заявление направлено в ООН, Межпарламентский союз, МПА СНГ, ПА ОДКБ, ПА ОБСЕ, ПАСЕ, Генеральному секретарю Совета Европы, в парламенты европейских государств.

По оценке депутатов, новый закон «попирает базовые стандарты ООН и Совета Европы о защите языковой самобытности коренных народов и национальных меньшинств, закрепленные в международных договорах, ратифицированных Украиной», а также украинскую конституцию, которая гарантирует право обучения на родном языке. Они отметили, что он не соответствует принципам и нормам Международного пакта о гражданских и политических правах, Конвенции ООН о правах ребенка, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств и нарушает Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств, в которой закреплен принцип признания региональных языков в качестве культурного богатства и которая обязывает устранить любые неоправданные ограничения использования регионального языка и языка меньшинств.

Представители коренных народов и нацменьшинств на Украине полностью лишаются права обучаться на родных языках в государственных учебных заведениях, отмечает Дума. С 2020 г. система образования станет полностью украиноязычной, что приведет к исчезновению русскоязычных школ и классов, а также школ для национальных меньшинств, предупредили депутаты.

«Националистическая политика нетерпимости, демонстрируемая украинскими властями, требует незамедлительного и решительного осуждения», - считают в Госдуме. Депутаты предложили объединить усилия всех парламентских сил в целях защиты коренных народов и нацменьшинств Украины «от принудительной ассимиляции и насаждения каких-либо форм дискриминации» и принять совместные меры по восстановлению нарушенных прав.

Помимо повышения роли украинского языка в образовании новый закон устанавливает 12-летнее обучение в школах, регулирует размеры зарплат педагогов и порядок их аттестации, регламентирует отбор и назначение директоров школ.