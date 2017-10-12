«Единая Россия» определилась с датой генсовета

Партия «Единая Россия» назвала дату генсовета по кадровым вопросам - он состоится в пятницу, 13 октября, в 16.00 мск, сообщила сегодня пресс-служба партии.

Накануне генсовет, назначенный на четверг, перенесли, а уже сегодня стало известно об отставке губернатора Псковской области Андрея Турчака по собственному желанию. Премьер-министр России и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев назначил Турчака исполняющим обязанности секретаря генсовета партии.

На заседании должен был решиться вопрос о секретаре генсовета и руководителе центрального исполкома (ЦИК) вместо Сергея Неверова и Владимира Бурматова, получивших новые должности в Госдуме.