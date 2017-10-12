Путин собирается приехать с официальным визитом в Иран 1 ноября

Российский президент Владимир Путин собирается прибыть с официальным визитом в Иран 1 ноября. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Визит готовится», - уточнил он. 1 ноября в Тегеране должна пройти трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Азербайджана.

По информации иранского посольства, запланированы также и двусторонние переговоры участников встречи.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что глава государства до конца года собирается посетить Иран для участия во встрече с азербайджанским и иранским лидерами.