Иран предостерег США от введения новых санкций в его отношении

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил, что будет относиться к армии США как к боевикам террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), если Вашингтон введет новые санкции против Тегерана. Об этом информирует в воскресенье агентство Reuters.

Главнокомандующий КСИР бригадный генерал Мохаммад Али Джаафари заявил, что в этом случае американские власти сделают «очередную глупость», исключив возможность взаимодействия между странами. По его мнению, введение новых санкций будет означать односторонний выход США из соглашения об иранском атоме и совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Али Джаафари предупредил, что если ограничительные меры вступят в силу, то американцам будет необходимо вывести их военные базы за 2000 км от территории Ирана, за пределы радиуса поражения иранскими ракетами.

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Иран поддерживает Северную Корею и ведет с ней торговлю. Он также обвинил Тегеран в невыполнении соглашения по иранскому атому. На этой неделе газета The Washington Post писала о том, что в скором времени американский президент может объявить о выходе США из ядерной сделки. По мнению источников издания, такая политика может привести к возвращению санкций в отношении Ирана.