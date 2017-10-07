В Совфеде прокомментировали заявление США о невозможности России и Сирии победить ИГ

Первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич прокомментировал в субботу заявление официального представителя Пентагона США Эрика Пэхона о том, что там сомневаются в способности Сирии и России победить «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Свое мнение он высказал в комментарии агентству RT.

По словам Клинцевича, США намереваются препятствовать установлению мира в Сирии, но они не смогут этого добиться. По его мнению, поведение Пентагона - «это прикрытие тех действий, которые американцы проводят сегодня в Сирии и Ираке, где они имитируют борьбу с боевиками, создавая все условия, чтобы ИГ проводило свои мероприятия».

Он напомнил, что Вашингтон уже неоднократно показывал свою «двуличную» политику в отношении Сирии. «На территории Сирии в зоне дислокации подразделений «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в России) и ИГ, когда началась активная фаза у сирийских вооруженных сил, они чуть ли не ракетами отгоняли сирийцев от своей базы, в то время как боевики там разгуливают как хотят», - объяснил он.

В пятницу Пэхон заявил, что «усилия авторитарного режима [Асада], России и Ирана вряд ли приведут к полному и окончательному поражению группировки ИГ, даже если они смогут временно занять некоторую территорию» (цитата по ТАСС). Таким образом он прокомментировал заявления Минобороны России об успехах в борьбе с ИГ и роли американцев в этой операции.

Ранее представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что считает «заигрывание» США с террористами основным препятствием в борьбе России с ИГ.