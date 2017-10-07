ВКС России ликвидировали в Сирии полевых командиров ИГ

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил в субботу, что силы ВКС России уничтожили командный пункт террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в России) и до 80 боевиков около города Меядин в Сирии. Об этом информирует «РИА Новости».

В командном пункте находилось большое количество иностранных наемников, в том числе девять выходцев с Северного Кавказа, а также из Таджикистана и Ирака. Как отмечает Конашенков, слова которого приводит ТАСС, известны имена троих полевых командиров - выходцев с Северного Кавказа: Абу Омар аш-Шишани, Аляуддин аш-Шишани и Салахуддин аш-Шишани. Они в течение длительного времени скрывались в Ираке.

Российская военная разведка смогла в течение недели обнаружить районы нахождения террористов в районе населенного пункта Абу-Кемаль, а также маршруты их выдвижения в Меядин и город Дейр-эз-Зор.

Также российские военные ликвидировали 18 внедорожников с крупнокалиберным вооружением и три склада боеприпасов.

В пятницу стало известно, что сирийские правительственные войска вошли в один из крупнейших оплотов ИГ - город Меядин. Они смогли взять под контроль рынок в западной части города, цитадель ар-Рахба и район Савами аль-Галяль.