Сирийские войска вошли в важный опорный пункт ИГ в Дейр-эз-Зоре

Военнослужащие сирийской армии вошли в пятницу в один из крупнейших оплотов террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России») - город Меядин. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на заявление бригадного генерала армии.

Им удалось взять под контроль рынок в западной части города, цитадель ар-Рахба и район Савами аль-Галяль. В настоящий момент сирийские войска ведут бои за контроль над югом Меядина.

Армия открыла для мирных жителей города гуманитарные коридоры. Но, как отмечает агентство, боевики ИГ удерживают часть жителей Меядина с целью использовать их в качестве живого щита.

На этой неделе официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что важным препятствием на пути к разгрому ИГ является поддержка террористов и «заигрывание с ними» США. Он полагает, что успехи в Сирии правительственных войск и ВКС России «идут вразрез с планами американского командования».