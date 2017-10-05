Минобороны отчиталось о ликвидации еще семи лидеров «Джебхат-ан-Нусры»

В Сирии в ходе авиаудара российских ВКС уничтожены 49 боевиков, в том числе семь командиров «Джебхат-ан-Нусры» (запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Главарь группировки Абу Мухаммед аль-Джуляни после предыдущей атаки российских военных впал в кому. По данным разведки, это вызвало замешательство среди террористов по всей провинции Идлиб, поэтому они объявили об экстренном сборе лидеров «восточного сектора» «ан-Нусры» в провинции Идлиб для выработки плана дальнейших действий.

После подтверждения российской разведкой данных о месте встречи было принято решение о нанесении ударов бомбардировщиками Су-34, сообщают в Минобороны. В числе ликвидированных командиров: Мусаб аль-Хусейн, Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман аль-Мухаджир, Абу Ахмад аль-Джазрави и др.

Российским военным также удалось уничтожить крупнейший арсенал «Джебхат-ан-Нусры» в районе населенного пункта Абу-эд-Духур. Пожар, вызванный сдетонировавшими боеприпасами, продолжался несколько часов до полного их выгорания.